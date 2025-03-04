Назван звёздный игрок НБА, обменом которого «Даллас» интересовался до Энтони Дэвиса

Издание Hoopshype опубликовало материала, в котором сообщило, что руководство «Даллас Маверикс», перед тем как заключить сделку о переходе Энтони Дэвиса, интересовалось обменом Джимми Батлера из «Майами Хит».

«Как стало известно из источников в лиге, перед тем как «Даллас Маверикс» обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса, команда также проявляла интерес к Джимми Батлеру и Кайлу Кузме.

Однако предварительные переговоры не продвинулись далеко. В то время фронт-офис «Майами» искал игроков стартового состава на краткосрочных контрактах, которые могли бы помочь «Хит» конкурировать в этом сезоне, одновременно предоставляя им финансовую гибкость на будущее в рамках обмена Батлера», — сказано в материале.