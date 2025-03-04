«Фенербахче» обыграл «Париж» в Евролиге

В Париже (Франция) закончился вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Париж» и турецкий «Фенербахче».

Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 87:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 16 очков. По 14 баллов на свой счёт записали Тарик Биберович и Найджел Хэйс. В составе парижан 22 очка набрал Тимоти Шортс, ещё 16 баллов на счету Надира Хифи.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 27 проведённых встреч 20 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 18 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 17 побед и 10 поражений.