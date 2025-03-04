«Фенербахче» обыграл «Париж» в Евролиге
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В Париже (Франция) закончился вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Париж» и турецкий «Фенербахче».
Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 87:83.
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
83 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 16 очков. По 14 баллов на свой счёт записали Тарик Биберович и Найджел Хэйс. В составе парижан 22 очка набрал Тимоти Шортс, ещё 16 баллов на счету Надира Хифи.
Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 27 проведённых встреч 20 побед и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 18 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 17 побед и 10 поражений.
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