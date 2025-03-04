Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты игрового дня 3 марта

Евролига: результаты игрового дня 3 марта
Комментарии

3 марта в баскетбольной Евролиге состоялась одна встреча регулярного чемпионата — вынесенный матч 17-го тура сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 3 марта:

«Париж» — «Фенербахче» — 83:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
83 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился турецкий «Фенербахче» из Турции (18 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Матчи 28-го тура стартуют сегодня, 4 марта.

Материалы по теме
Евролига ждёт наших? Когда вернутся клубы из России? Всё, что известно на сегодня
Евролига ждёт наших? Когда вернутся клубы из России? Всё, что известно на сегодня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android