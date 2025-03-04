Евролига: результаты игрового дня 3 марта

3 марта в баскетбольной Евролиге состоялась одна встреча регулярного чемпионата — вынесенный матч 17-го тура сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 3 марта:

«Париж» — «Фенербахче» — 83:86.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился турецкий «Фенербахче» из Турции (18 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Матчи 28-го тура стартуют сегодня, 4 марта.