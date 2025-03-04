Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт» в матче НБА

В ночь с 25 на 26 февраля мск на арене «Спектрум-центр» в Шарлотт (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Шарлотт Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:101.

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал звёздный американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 10 передач и трёх подборов.

У хозяев наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, на счету которого 35 очков, 9 подборов и три передачи.

«Шарлотт» в следующем матче примет «Миннесоту», а «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Никс».