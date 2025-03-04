Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт» в матче НБА
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на арене «Спектрум-центр» в Шарлотт (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Шарлотт Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:101.
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 35, Болл - 25, Уильямс - 12, Салон - 10, Бо - 6, Смит - 6, Нуркич - 5, Грин - 2, Джеффрис, Мур, Диабате, Флинн, Карри
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Карри - 21, Подзиемски - 19, Грин - 16, Батлер - 13, Пэйтон II - 9, Пост - 6, Муди - 5, Луни - 4, Нокс - 2, Спенсер - 2, Сантос, Джексон-Дэвис
Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал звёздный американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 10 передач и трёх подборов.
У хозяев наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, на счету которого 35 очков, 9 подборов и три передачи.
«Шарлотт» в следующем матче примет «Миннесоту», а «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Никс».
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