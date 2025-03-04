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Звёздный игрок «Далласа» Кайри Ирвинг получил травму колена в матче с «Сакраменто»

Звёздный игрок «Далласа» Кайри Ирвинг получил травму колена в матче с «Сакраменто»
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В ночь с 3 на 4 марта мск в матче НБА на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) во время встречи команд «Даллас Маверикс» и «Сакраменто Кингз» звёздный разыгрывающий команды хозяев Кайри Ирвинг получил травму. Матч завершился со счётом 122:98 в пользу гостевой команды.

В одном из игровых моментов баскетболист столкнулся с форвардом «Сакраменто» Демаром Дерозаном, ударился коленом, после чего потерял равновесие и упал. Камеры зафиксировали момент, когда его колено приняло неестественное положение. В результате Кайри несколько секунд пролежал на площадке, не в состоянии подняться. Тем не менее Ирвинг встал, исполнил свои штрафные броски, а затем покинул площадку с помощью партнёров.

Предположительно, у звёздного игрока растяжение связок левого колена.

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