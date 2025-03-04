В ночь с 3 на 4 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» —

101:119;

«Филадельфия Сиксерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:119;

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 106:90;

«Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 130:132;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 137:128;

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 98:122;

«Юта Джаз» — «Детройт Пистонс» — 106:134.

Главные новости дня: