Результаты игрового дня НБА 4 марта
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В ночь с 3 на 4 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 4 марта:
«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» —
101:119;
«Филадельфия Сиксерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:119;
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 106:90;
«Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 130:132;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 137:128;
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 98:122;
«Юта Джаз» — «Детройт Пистонс» — 106:134.
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 35, Болл - 25, Уильямс - 12, Салон - 10, Бо - 6, Смит - 6, Нуркич - 5, Грин - 2, Джеффрис, Мур, Диабате, Флинн, Карри
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 22, Карри - 21, Подзиемски - 19, Грин - 16, Батлер - 13, Пэйтон II - 9, Пост - 6, Муди - 5, Луни - 4, Нокс - 2, Спенсер - 2, Сантос, Джексон-Дэвис
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 119
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Драммонд - 25, Эдвардс - 16, Гримс - 14, Уокер - 13, Даутин - 11, Ябуселе - 9, Бона - 6, Макси - 5, Каунсил - 3, Джордж, Убре, Батлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 34, Шарп - 20, Клингэн - 13, Рит - 13, Камара - 11, Авдия - 9, Хендерсон - 7, Уокер - 6, Мюррэй - 4, Бэнтон - 2, Тибулл, Макгауэнс, Грант, Рупер, Сиссоко
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 19, Робинсон - 17, Ларссон - 16, Хироу - 16, Розир - 15, Бёркс - 9, Хайсмит - 8, Андерсон - 4, Лав - 2, Йович, Уэр, Жакез-мл., Уиггинс, Митчелл
Вашингтон Уизардс: Миддлтон - 16, Каррингтон - 14, Джордж - 10, Сарр - 9, Кисперт - 8, Смарт - 8, Шампани - 7, Холмс - 7, Кулибали - 3, Вукчевич - 3, Джонсон - 3, Гилл - 2
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
130 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 35, Кеннард - 17, Уильямс Мл. - 15, Иди - 15, Уэллс - 12, Кларк - 11, Джексон - 11, Пиппен Мл. - 9, Кончар - 5, Стивенс, Джексон, Спенсер, Хафф, Багли III
Атланта Хоукс: Рисашер - 27, Леверт - 25, Оконгву - 16, Дэниэлс - 14, Янг - 12, Капела - 11, Мэтьюз - 11, Мэнн - 7, Барлоу - 6, Уоллес - 3, Харрис, Гуйе
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
137 : 128
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 51, Уильямс - 24, Уоллес - 14, Дорт - 11, Холмгрен - 11, Уиггинс - 8, Хартенштайн - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 3, Джонс, Карузо, Дженг, Карлсон, Дука
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 27, Шеппард - 25, Грин - 18, Холидей - 14, Смит II - 11, Данте - 10, Ландейл - 6, Уильямс - 6, Маквей - 6, Грин - 3, Тэйт - 2, Томпсон, Брукс, Адамс, Шенгюн
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
98 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Джонс - 21, Маршалл - 18, Кристи - 10, Динвидди - 10, Харди - 8, Проспер - 8, Ирвинг - 7, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Томпсон - 3, Пауэлл - 2, Мартин
Сакраменто Кингз: Лавин - 22, Дерозан - 20, Мюррэй - 18, Валанчюнас - 14, Монк - 13, Лайлз - 9, Ларэвиа - 8, Макдермотт - 6, Джонс - 6, Фульц - 6, Labissiere, Эллис, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 134
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз: Филиповски - 25, Секстон - 16, Кесслер - 14, Джордж - 12, Кольер - 11, Джузэнг - 8, Михайлюк - 8, Уильямс - 6, Мартин - 5, Чьебв - 1, Спрингер, Харклесс, Сенсабо
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Томпсон - 17, Дюрен - 16, Бисли - 15, Хардуэй-младший - 13, Фонтеккио - 10, Холланд - 8, Уотерс III - 8, Шрёдер - 7, Рид - 6, Сассер - 5, Харрис, Стюарт
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