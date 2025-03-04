Единая лига: расписание матчей на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги на 4 марта:
15:30 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань»;
18:00 мск — «Астана» — «Пари Нижний Новгород»;
19:30 мск — ЦСКА — «Уралмаш»;
20:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (27 побед — семь поражений).
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