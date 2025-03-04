Единая лига: расписание матчей на 4 марта

Сегодня, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 4 марта:

15:30 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань»;

18:00 мск — «Астана» — «Пари Нижний Новгород»;

19:30 мск — ЦСКА — «Уралмаш»;

20:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 марта 2025, вторник. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (27 побед — семь поражений).

Главные новости дня: