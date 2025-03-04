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Вулвз Вильнюс — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Еврокубок: расписание 1/8 финала 4 марта

Еврокубок: расписание 1/8 финала 4 марта
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Сегодня, 4 марта, запланирован матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоится одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, 1/8 финала, расписание на 4 марта:

20:00 мск – «Вулвз» – У-БТ.

Еврокубок . 1/8 финала
04 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

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