Еврокубок: расписание 1/8 финала 4 марта

Сегодня, 4 марта, запланирован матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоится одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Еврокубок, 1/8 финала, расписание на 4 марта:

20:00 мск – «Вулвз» – У-БТ.

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

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