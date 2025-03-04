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Пистиолис — о предстоящем матче с «Уралмашем»: это практически другая команда

Пистиолис — о предстоящем матче с «Уралмашем»: это практически другая команда
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 4 марта, в Москве. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Уралмашем» мы встретимся уже в четвёртый раз, и тем не менее нам будет противостоять практически другая команда. Соперники обладают талантом, вкладывают в игру много энергии, и мы ожидаем тяжёлой борьбы. Необходимо пользоваться тем, что мы на подъёме после предыдущего матча, продолжать строительство команды и двигаться вперёд», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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