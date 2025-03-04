Пистиолис — о предстоящем матче с «Уралмашем»: это практически другая команда

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 4 марта, в Москве. Её начало запланировано на 19:30 мск.

«С «Уралмашем» мы встретимся уже в четвёртый раз, и тем не менее нам будет противостоять практически другая команда. Соперники обладают талантом, вкладывают в игру много энергии, и мы ожидаем тяжёлой борьбы. Необходимо пользоваться тем, что мы на подъёме после предыдущего матча, продолжать строительство команды и двигаться вперёд», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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