Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри травмировал голеностоп

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил повреждение правого голеностопа в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс». Игрок выразил надежду, что сможет принять участие в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоится 5 марта.

«Думаю, я буду играть. Но если моя лодыжка скажет, что мне не следует играть, на площадку я не выйду», — сказал Стефен на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 24,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

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