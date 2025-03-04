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Главный тренер «Далласа» — о травме Ирвинга: у нас заканчиваются люди

Главный тренер «Далласа» — о травме Ирвинга: у нас заканчиваются люди
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий по поводу травмы разыгрывающего команды Кайри Ирвинга. Спортсмен получил повреждение колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», столкнувшись с форвардом «Сакраменто» Демаром Дерозаном.

«Просто не повезло. Надеюсь, всё в порядке и травма окажется несерьёзной. Кажется, что каждый раз, когда кто-то близок к возвращению в строй, другой занимает его место. У нас заканчиваются люди, но парни сражаются», — сказал Кидд на пресс-конференции.

Напомним, сам матч закончился со счётом 122:98 в пользу «Сакраменто».

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