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Владимир Гомельский назвал лучших игроков НБА, кто умеет действовать без мяча

Владимир Гомельский назвал лучших игроков НБА, кто умеет действовать без мяча
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые лучше всего действуют без мяча.

«Таких игроков много. Почти в каждой команде такие есть. Я бы обратил внимание на Джейлена Брауна, Джимми Батлера, Кавая Леонарда, Домантаса Сабониса. Но мне больше всех нравится Спенсер Динвидди», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Недавно Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу 26-летнего словенского разыгрывающего клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

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