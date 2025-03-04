Владимир Гомельский назвал лучших игроков НБА, кто умеет действовать без мяча

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые лучше всего действуют без мяча.

«Таких игроков много. Почти в каждой команде такие есть. Я бы обратил внимание на Джейлена Брауна, Джимми Батлера, Кавая Леонарда, Домантаса Сабониса. Но мне больше всех нравится Спенсер Динвидди», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Недавно Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу 26-летнего словенского разыгрывающего клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Материалы по теме Владимир Гомельский высказался после выхода новости о пристрастии Дончича к пиву и кальяну

Джимми Батлер пообещал фанатам «Уорриорз» титул: