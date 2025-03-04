«Зенит» хочет продлить контракт с Паскуалем, им интересуются клубы из Европы — источник

«Зенит» желает продлить контракт с главным тренером Хавьером Паскуалем. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Маттео Андреани. Нынешнее соглашение испанского специалиста с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом этого года. По сведениям источника, решающим в вопросе пролонгации контракта будет вопрос возвращения в Евролигу.

Также Андреани сообщил, что сразу несколько европейских клубов в настоящий момент выражают предметную заинтересованность в возможном подписании соглашения с Паскуалем в преддверии следующего сезона.

Паскуаль за время работы в «Зените» стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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