Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вулвз Вильнюс — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» хочет продлить контракт с Паскуалем, им интересуются клубы из Европы — источник

«Зенит» хочет продлить контракт с Паскуалем, им интересуются клубы из Европы — источник
Комментарии

«Зенит» желает продлить контракт с главным тренером Хавьером Паскуалем. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Маттео Андреани. Нынешнее соглашение испанского специалиста с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом этого года. По сведениям источника, решающим в вопросе пролонгации контракта будет вопрос возвращения в Евролигу.

Также Андреани сообщил, что сразу несколько европейских клубов в настоящий момент выражают предметную заинтересованность в возможном подписании соглашения с Паскуалем в преддверии следующего сезона.

Паскуаль за время работы в «Зените» стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android