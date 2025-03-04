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Пол Пирс назвал команду НБА, которая является самой ненавистной во всех видах спорта

Пол Пирс назвал команду НБА, которая является самой ненавистной во всех видах спорта
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс ответил на вопрос по поводу недавних слов лёгкого форварда «кельтов» Джейсона Тейтума. Ранее тот высказал мнение, что получает недостаточное признание.

«Всё дело в том, что он играет за «Бостон». Так было и с другими. Даже Ларри Бёрда недостаточно ценили. В какой-то момент он был лучшим игроком лиги, но все говорили о Мэджике Джонсоне. «Бостон» – самая ненавистная франшиза, самая ненавистная команда во всех видах спорта, во всём баскетболе уж точно. За восемь лет парень шесть раз выходил в финал конференции. Два финала за восемь лет. Если сравнить это с достижениями Дюранта и всех этих звёзд, то у них этого нет», — сказал Пирс на канале KG Certified в YouTube.

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