Андрей Воронцевич отреагировал на достижение отметки в 400 матчей в Единой лиге

37-летний тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по поводу достижения отметки в 400 сыгранных матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Юбилейную встречу Воронцевич провёл 1 марта, когда «Зенит» встречался с «Астаной» (86:63).

«400 матчей в Единой лиге – потрясающее, очень красивое число. Безусловно, это невероятно приятно, что моя карьера ознаменовалась таким показателем. Это почётно, большая гордость. Желаю лиге процветания, чтобы все игроки, выступающие здесь, прогрессировали и помогали ей развиваться своим красивым баскетболом и достижениями.

Личные показатели — это очень приятно, но самое важное — результаты команды, насколько могу быть полезен тренерам и партнёрам, как общаемся с болельщиками. Именно это придаёт мне сил, уверенности и мотивации, чтобы работать дальше. Дай бог всем игрокам классных матчей, наполненных живой энергией борьбы и красивыми элементами баскетбола», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» примет «Самару». Игра состоится 5 марта и начнётся в 19:30 мск.

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