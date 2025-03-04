Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вулвз Вильнюс — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига объявила вторую пятёрку игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира

Евролига объявила вторую пятёрку игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Евролига объявила вторую пятёрку баскетболистов, выбранных в сборную 25 лучших игроков в истории турнира. В список вошли бывшие игроки ЦСКА Серхио Родригес и Майк Джеймс, а также двукратный чемпион Евролиги Василие Мицич, трёхкратный чемпион турнира Димитрис Диамантидис и Энтони Паркер, выигравший Евролигу дважды.

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Родригес, выступая за ЦСКА, стал чемпионом Евролиги в 2019 году. Также он дважды побеждал в турнире в составе «Реала». Джеймс, будучи игроком армейцев, признавался MVP Евролиги по итогам ноября 2020 года.

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

Материалы по теме
Евролига объявила имена первых пяти игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android