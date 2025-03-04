Евролига объявила вторую пятёрку игроков, выбранных в топ-25 в истории турнира

Евролига объявила вторую пятёрку баскетболистов, выбранных в сборную 25 лучших игроков в истории турнира. В список вошли бывшие игроки ЦСКА Серхио Родригес и Майк Джеймс, а также двукратный чемпион Евролиги Василие Мицич, трёхкратный чемпион турнира Димитрис Диамантидис и Энтони Паркер, выигравший Евролигу дважды.

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Родригес, выступая за ЦСКА, стал чемпионом Евролиги в 2019 году. Также он дважды побеждал в турнире в составе «Реала». Джеймс, будучи игроком армейцев, признавался MVP Евролиги по итогам ноября 2020 года.

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

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