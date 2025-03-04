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Пол Пирс назвал лучшего американского баскетболиста на данный момент

Пол Пирс назвал лучшего американского баскетболиста на данный момент
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что лёгкий форвард «кельтов» Джейсон Тейтум является лучшим американским игроком на данный момент.

«Он не получает признания, которого заслуживает. Ещё в прошлом году я говорил, что он лучший американский игрок. Я по-прежнему так считаю», — сказал Пирс на канале KG Certified в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Тейтум к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 26,8 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 5,8 передачи.

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