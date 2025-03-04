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Кевин Дюрант назвал свою любимую спортсменку

Кевин Дюрант назвал свою любимую спортсменку
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в интервью пресс-службе команды ответил на вопрос по поводу своей любимой спортсменки. По словам двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ею является 22-летняя баскетболистка Энджел Риз, выступающая в WNBA.

Риз была выбрана на драфте WNBA 2024 года под седьмым номером. Во время дебютного сезона побила рекорд лиги по продолжительности серии дабл-даблов среди новичков WNBA, принося своей команде минимум 10 очков и 10 подборов в семи играх подряд, а в дальнейшем довела серию таких матчей до 13, установив новый рекорд лиги среди всех игроков.

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