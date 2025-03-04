Мело Тримбл: моя мечта — сыграть за ЦСКА в Евролиге

30-летний американский защитник московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримб высказался о возможной игре армейцев в элитном европейском чемпионате — Евролиге.

«Конечно, я хотел бы сыграть в составе ЦСКА в Евролиге. Для меня сыграть в этой команде в Евролиге было бы чем-то особенным. Я действительно был бы очень рад этому. Думаю, мы будем конкурентоспособными на уровне Евролиги, когда вернёмся.

К сожалению, сейчас мы не можем этого проверить, но, на мой взгляд, на сегодняшний день мы играем здорово. Но следующий год — это следующий год. Посмотрим, что и как будет. Если мне удастся сыграть в Евролиге в составе ЦСКА, то можно будет сказать, что моя мечта стала реальностью», — приводит слова Тримбла издание Legalbet.