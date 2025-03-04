Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вулвз Вильнюс — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мело Тримбл: моя мечта — сыграть за ЦСКА в Евролиге

Мело Тримбл: моя мечта — сыграть за ЦСКА в Евролиге
Комментарии

30-летний американский защитник московского ЦСКА, выступающего в Единой лиге ВТБ, Мело Тримб высказался о возможной игре армейцев в элитном европейском чемпионате — Евролиге.

«Конечно, я хотел бы сыграть в составе ЦСКА в Евролиге. Для меня сыграть в этой команде в Евролиге было бы чем-то особенным. Я действительно был бы очень рад этому. Думаю, мы будем конкурентоспособными на уровне Евролиги, когда вернёмся.

К сожалению, сейчас мы не можем этого проверить, но, на мой взгляд, на сегодняшний день мы играем здорово. Но следующий год — это следующий год. Посмотрим, что и как будет. Если мне удастся сыграть в Евролиге в составе ЦСКА, то можно будет сказать, что моя мечта стала реальностью», — приводит слова Тримбла издание Legalbet.

Материалы по теме
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android