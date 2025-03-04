«Локомотив-Кубань» нанёс поражение «Енисею» в Единой лиге

4 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и «Локомотив-Кубань». Красноярские баскетболисты уступили краснодарским со счётом 83:95 (26:16; 27:25; 13:23; 17:31).

Наиболее результативным игроком в составе хозяев стал Виктор Сандерс, набравший по ходу матча следующие цифры в свою статистику: 21 очко, четыре подбора, шесть передач при одной потере.

У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Патрик Миллер, на счету которого 16 очков, семь подборов, девять передач, два перехвата при четырёх потерях. Кирилл Елатонцев набрал по ходу матча также 16 очков, но совершил шесть подборов, сделал два подбора и единожды перехватил мяч при трёх потерях.