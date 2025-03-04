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Енисей — Локомотив-Кубань, результат матча 4 марта 2025, счет 83:95, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» нанёс поражение «Енисею» в Единой лиге
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4 марта в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и «Локомотив-Кубань». Красноярские баскетболисты уступили краснодарским со счётом 83:95 (26:16; 27:25; 13:23; 17:31).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Сандерс, Степанович, Балашов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов

Наиболее результативным игроком в составе хозяев стал Виктор Сандерс, набравший по ходу матча следующие цифры в свою статистику: 21 очко, четыре подбора, шесть передач при одной потере.

У «Локомотива-Кубань» лучшим стал Патрик Миллер, на счету которого 16 очков, семь подборов, девять передач, два перехвата при четырёх потерях. Кирилл Елатонцев набрал по ходу матча также 16 очков, но совершил шесть подборов, сделал два подбора и единожды перехватил мяч при трёх потерях.

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