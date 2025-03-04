Виктор Вембаньяма хотел купить себе родстер «Ниссана», но не смог в нём поместиться

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, выложенный одним из фанатов, на котором 21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», пытался купить себе автомобиль, но не смог в него влезть.

Виктор присматривал себе автомобиль Nissan 370Z, но из-за своего роста в 218 см ноги французской звезды не поместились внутри родстера.

Напомним, Виктор недавно выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. И больше не выйдет на паркет в нынешнем сезоне-2024/2025. На данный момент его команда занимает 13-е место в Западной конференции.