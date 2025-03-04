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Двукратный чемпион НБА рассказал, как чуть не подрался с легендарным Майклом Джорданом

Двукратный чемпион НБА рассказал, как чуть не подрался с легендарным Майклом Джорданом
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59-летний американский баскетболист и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игравший на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, Вернон Максвелл рассказал, как чуть не подрался с легендарным шестикратным победителем лиги Майклом Джорданом.

«Он прыгал повсюду, в каждом месте под кольцом ты видел его. Каждый раз, когда я оборачивался, я смотрел на подошву его чёртовых кроссовок. Я никогда не видел, чтобы, чёрт возьми (в оригинале использовалась нецензурная лексика), на паркете просто крутились и прыгали одновременно. Он просто исчезал на верхнем уровне и был недосягаем.

Однажды он меня так выбесил своими прыжками… Я бежал по паркету и он ударил меня по [заднице]. Вот тогда-то я и схватил его: «Эй, чувак, держи свои руки при себе. Не прикасайся ко мне». Но нас быстро растащили», — приводит слова Максвелла издание Sports Illustrated.

Максвелл считается одним из самых агрессивных игроков 90-х, а особую популярность он получил, выступая за «Хьюстон Рокетс», в составе которого и стал чемпионом в 1994 и 1995 годах.

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