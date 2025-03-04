Экс-игрок «Далласа» — о травме Кайри Ирвинга: боюсь, он выбыл до конца сезона
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказался о травме звёздного разыгрывающего защитника клуба «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, которую он получил в ночь на 4 марта в игре с «Сакраменто Кингз», завершившейся со счётом 98:122 в пользу коллектива из Сакраменто.
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
98 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Джонс - 21, Маршалл - 18, Кристи - 10, Динвидди - 10, Харди - 8, Проспер - 8, Ирвинг - 7, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Томпсон - 3, Пауэлл - 2, Мартин
Сакраменто Кингз: Лавин - 22, Дерозан - 20, Мюррэй - 18, Валанчюнас - 14, Монк - 13, Лайлз - 9, Ларэвиа - 8, Макдермотт - 6, Джонс - 6, Фульц - 6, Labissiere, Эллис, Краудер
«Поговорил с некоторыми врачами, это выглядит не очень хорошо. Я боюсь, что это может привести к тому, что он выбыл из строя до конца сезона», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.
В одном из игровых моментов баскетболист столкнулся с форвардом «Сакраменто» Демаром Дерозаном, ударился коленом, после чего потерял равновесие и упал.
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