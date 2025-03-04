Экс-игрок «Далласа» — о травме Кайри Ирвинга: боюсь, он выбыл до конца сезона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказался о травме звёздного разыгрывающего защитника клуба «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, которую он получил в ночь на 4 марта в игре с «Сакраменто Кингз», завершившейся со счётом 98:122 в пользу коллектива из Сакраменто.

«Поговорил с некоторыми врачами, это выглядит не очень хорошо. Я боюсь, что это может привести к тому, что он выбыл из строя до конца сезона», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

В одном из игровых моментов баскетболист столкнулся с форвардом «Сакраменто» Демаром Дерозаном, ударился коленом, после чего потерял равновесие и упал.