Okko покажет международные турниры по баскетболу 3x3

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет международные турниры по баскетболу 3x3, которые проходят под эгидой ФИБА. Соглашение с возможностью продления рассчитано на три сезона.

Трансляция матчей начнётся с Кубка чемпионов 3x3, который состоится впервые и пройдёт с 14 по 16 марта в Бангкоке. Турнир станет ежегодным, в нём сразятся сильнейшие национальные команды планеты.

Также Okko будет транслировать знаковые соревнования из мира баскетбола 3x3. Сервис покажет Мировой тур 3x3, чемпионат мира по баскетболу 3x3, Кубок Европы 3x3, Кубок Азии 3x3, Кубок мира 3x3 и другие престижные турниры.

Помимо трансляций в высоком разрешении с возможностью выбора звуковой дорожки и формата просмотра в прямом эфире или записи, пользователям будут доступен дополнительный контент: интервью, обзоры и аналитические программы.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Баскетбол 3x3 – это динамичный и захватывающий вид спорта, который уже завоевал мировую популярность. Okko известен в том числе как сервис, эксклюзивно транслирующий баскетбольную Евролигу и Еврокубок. В прошлом году мы начали эксклюзивно транслировать чемпионат России по баскетболу 3x3, а теперь пополняем каталог лучшими международными турнирами по баскетболу 3x3 от ФИБА, усиливая свою позицию как дома спорта».