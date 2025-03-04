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Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы — Шэмс Чарания

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы — Шэмс Чарания
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32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, пропустит остаток сезона-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки левого колена, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ирвинг получил травму в ночь на 4 марта в игре с «Сакраменто Кингз», завершившейся со счётом 98:122 в пользу коллектива из Сакраменто, столкнувшись с Демаром Дерозаном коленом и упав на паркет.

НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
98 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Джонс - 21, Маршалл - 18, Кристи - 10, Динвидди - 10, Харди - 8, Проспер - 8, Ирвинг - 7, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Томпсон - 3, Пауэлл - 2, Мартин
Сакраменто Кингз: Лавин - 22, Дерозан - 20, Мюррэй - 18, Валанчюнас - 14, Монк - 13, Лайлз - 9, Ларэвиа - 8, Макдермотт - 6, Джонс - 6, Фульц - 6, Labissiere, Эллис, Краудер

На данный момент Ирвинг принял участие в 50 из 62 матчей за «Даллас» и являлся единственным игроком в этом сезоне, набирающим в среднем не менее 20 очков, реализуя трёхочковые броски с точностью 40%, а штрафные — 90%. Это пятый сезон в его карьере с такой статистикой, второй по результативности за всё время после Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

После 62 матчей «Маверикс» занимают 10-е место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин.

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