Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы — Шэмс Чарания

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, пропустит остаток сезона-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки левого колена, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ирвинг получил травму в ночь на 4 марта в игре с «Сакраменто Кингз», завершившейся со счётом 98:122 в пользу коллектива из Сакраменто, столкнувшись с Демаром Дерозаном коленом и упав на паркет.

На данный момент Ирвинг принял участие в 50 из 62 матчей за «Даллас» и являлся единственным игроком в этом сезоне, набирающим в среднем не менее 20 очков, реализуя трёхочковые броски с точностью 40%, а штрафные — 90%. Это пятый сезон в его карьере с такой статистикой, второй по результативности за всё время после Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

После 62 матчей «Маверикс» занимают 10-е место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин.