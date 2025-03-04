Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вулвз Вильнюс — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Астана — Пари Нижний Новгород, результат матча 4 марта 2025, счет 82:84, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Пари Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Астану» в Единой лиге
Комментарии

4 марта в Казахстане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки уступили в овертайме нижегородским баскетболистам со счётом 82:84 (16:26; 22:20; 20:17; 22:17; 2:4).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
82 : 84
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Мотовилов, Утоми, Пестов, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Абашидзе
Пари Нижний Новгород: Ребец, Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Шилохвостов, Зоткин

Лучшим игроком в составе казахстанской команды стал Тахджон Старкс, набравший по ходу встречи 23 очка, три подбора и четыре передачи при шести потерях.

У нижегородцев отличился Неманья Джуришич, на счету которого 19 очков, шесть подборов и один перехват. По 15 очков набрали сразу два баскетболиста — Илья Карпенков и Александр Хоменко. На счету Карпенкова также семь подборов и одна передача, у Хоменко — четыре подбора, четыре передачи, три перехвата при одной потере.

Материалы по теме
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android