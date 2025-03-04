«Пари Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Астану» в Единой лиге

4 марта в Казахстане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки уступили в овертайме нижегородским баскетболистам со счётом 82:84 (16:26; 22:20; 20:17; 22:17; 2:4).

Лучшим игроком в составе казахстанской команды стал Тахджон Старкс, набравший по ходу встречи 23 очка, три подбора и четыре передачи при шести потерях.

У нижегородцев отличился Неманья Джуришич, на счету которого 19 очков, шесть подборов и один перехват. По 15 очков набрали сразу два баскетболиста — Илья Карпенков и Александр Хоменко. На счету Карпенкова также семь подборов и одна передача, у Хоменко — четыре подбора, четыре передачи, три перехвата при одной потере.