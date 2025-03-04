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Стив Керр выразил своё непонимание частым пробежкам в НБА

Стив Керр выразил своё непонимание частым пробежкам в НБА
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр выразил своё непонимание частым пробежкам в североамериканской лиге.

«Я не понимаю, почему мы не учим наших судей свистеть эти пробежки в лиге. Они отлично справляются с работой… но я вижу, что в каждом матче по пять или шесть пробежек — игра, которая не наказывается… Нам нужно свистеть эти пробежки», — приводит слова Керра издание Clutch Points.

Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг из «Даллас Маверикс» пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы.

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