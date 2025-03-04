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Перкинс — о лучшем игроке НБА в данный момент: уверены ли мы, что это Йокич?

Перкинс — о лучшем игроке НБА в данный момент: уверены ли мы, что это Йокич?
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что лучшим игроком североамериканской лиги в данный момент является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а не звезда «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Уверены ли мы, что Никола Йокич — лучший игрок лиги? Сегодня я бы сказал, что Леброн Джеймс — лучший игрок НБА… Леброн Джеймс в свои 40 лет добивается успеха на обоих концах площадки», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

Ранее двукратный чемпион НБА рассказал, как чуть не подрался с легендарным Майклом Джорданом.

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