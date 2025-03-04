Дрэймонд Грин объяснил, почему Джимми Батлер показывает хорошую игру в «Уорриорз»

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», объяснил, почему звёздный игрок Джимми Батлер показывает хорошую игру в «Уорриорз»

«Стеф [Карри] — один из тех людей, с которыми легче всего наладить отношения, и Джимми [Батлер] показывает, что он также является одним из тех, с кем легче всего наладить отношения… Я думаю, у них отличная «химия»… мы хотим, чтобы [Джимми] был чертовски агрессивен, играя за нас», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Ранее главный тренер «воинов» Стив Керр выразил своё непонимание частым пробежкам в НБА.