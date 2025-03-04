Лука Дончич поддержал Кайри Ирвинга после известия о разрыве крестообразной связки

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях опубликовал сообщение, посвящённое своему бывшему одноклубнику по «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Ты вернёшься сильнее, мой брат», — написал Дончич в социальных сетях.

Дончич обладает рекордной серией по реализации трёхочковых в лиге. Лука на протяжении 99 матчей забрасывает как минимум один трёхочковый за игру. Абсолютным рекордсменом является Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».