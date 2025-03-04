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ЦСКА — Уралмаш, результат матча 4 марта 2025, счет 109:65, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА разгромил с разницей в 44 очка «Уралмаш» в Единой лиге
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4 марта на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором действующий чемпион турнира ЦСКА принимал коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш». Армейцы одержали разгромную победу над гостями со счётом 109:65 (24:15; 32:18; 28:23; 25:9).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Джекири - 18, Жан-Шарль - 15, Астапкович - 14, М'Бай - 13, Антонов - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 9, Аврамович - 9, Михайловский - 3, Ухов - 2, Карпенко - 2, Курбанов - 2
Уралмаш: Попов - 13, Писклов - 12, Карданахишвили - 10, Эллис - 8, Акрамов - 8, Мартин - 5, Далтон - 4, Белянков - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Глазунов

Лучшим в составе армейцев стал Тони Джекири, набравший по ходу встречи 18 очков, шесть подборов и три передачи. 15 очков записал на свой счёт Ливио Жан-Шарль, который также сделал шесть подборов и отдал две передачи.

В составе гостей отличился Кирилл Писклов, набравший по ходу матча 12 очков, пять подборов, три передачи и один перехват при одной потере.

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