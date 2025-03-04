ЦСКА разгромил с разницей в 44 очка «Уралмаш» в Единой лиге

4 марта на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором действующий чемпион турнира ЦСКА принимал коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш». Армейцы одержали разгромную победу над гостями со счётом 109:65 (24:15; 32:18; 28:23; 25:9).

Лучшим в составе армейцев стал Тони Джекири, набравший по ходу встречи 18 очков, шесть подборов и три передачи. 15 очков записал на свой счёт Ливио Жан-Шарль, который также сделал шесть подборов и отдал две передачи.

В составе гостей отличился Кирилл Писклов, набравший по ходу матча 12 очков, пять подборов, три передачи и один перехват при одной потере.