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Турецкий «Фенербахче» повторил рекорд ЦСКА в матче Евролиги

Турецкий «Фенербахче» повторил рекорд ЦСКА в матче Евролиги
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3 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в котором состоялся вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата, в котором встречались «Париж» и турецкий «Фенербахче» (83:87). Турецкие баскетболисты по ходу матча повторили достижение московского ЦСКА, сумев совершить 30 подборов в атаке.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
83 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара, Хоммс
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч

Армейцы установили этот рекорд 30 декабря 2020-го в гостевой встрече с миланской «Олимпией». Тот матч ЦСКА выиграл со счётом 91:87.

В сегодняшней игре Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш». Действующие чемпионы одержали разгромную победу над гостями со счётом 109:65 (24:15; 32:18; 28:23; 25:9).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Джекири - 18, Жан-Шарль - 15, Астапкович - 14, М'Бай - 13, Антонов - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 9, Аврамович - 9, Михайловский - 3, Ухов - 2, Карпенко - 2, Курбанов - 2
Уралмаш: Попов - 13, Писклов - 12, Карданахишвили - 10, Эллис - 8, Акрамов - 8, Мартин - 5, Далтон - 4, Белянков - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Глазунов
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