Турецкий «Фенербахче» повторил рекорд ЦСКА в матче Евролиги

3 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в котором состоялся вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата, в котором встречались «Париж» и турецкий «Фенербахче» (83:87). Турецкие баскетболисты по ходу матча повторили достижение московского ЦСКА, сумев совершить 30 подборов в атаке.

Армейцы установили этот рекорд 30 декабря 2020-го в гостевой встрече с миланской «Олимпией». Тот матч ЦСКА выиграл со счётом 91:87.

В сегодняшней игре Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш». Действующие чемпионы одержали разгромную победу над гостями со счётом 109:65 (24:15; 32:18; 28:23; 25:9).