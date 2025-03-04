УНИКС прервал серию поражений, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге

4 марта в Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился заключительный матч игрового дня в рамках Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал коллектив МБА-МАИ. Хозяева нанесли поражение московской команде со счётом 92:80 (26:18; 21:14; 26:21; 19:27), прервав серию из двух поражений.

Лучшими игроками в составе казанцев стали Маркос Найт и Джален Рейнольдс, набравшие по 21 очку и 25 баллов эффективности. На счету Найта также пять подборов, пять передач и один перехват при двух потерях. У Рейнольдса — четыре подбора, три передачи, один блок-шот и два перехвата при трёх потерях.

У москвичей отличился Андрей Зубков, на счету которого 14 очков, три передачи и один перехват при четырёх потерях. 13 очков, два подбора и две передачи у Максима Барашкова.