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УНИКС — МБА-МАИ, результат матча 4 марта 2025, счет 92:80, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС прервал серию поражений, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге
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4 марта в Казани на стадионе «Баскет-холл» завершился заключительный матч игрового дня в рамках Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал коллектив МБА-МАИ. Хозяева нанесли поражение московской команде со счётом 92:80 (26:18; 21:14; 26:21; 19:27), прервав серию из двух поражений.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 80
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 21, Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Платунов - 8, Лабери - 5, Лопатин - 5, Беленицкий - 3, Торопов - 3, Комолов - 2, Илюк - 2, Бако - 2, Стуленков
МБА-МАИ: Зубков - 14, Барашков - 13, Минченко - 11, Касаткин - 9, Воронов - 8, Белоусов - 8, Певнев - 6, Трушкин - 4, Сорокин - 4, Личутин - 3, Коновалов, Савченко

Лучшими игроками в составе казанцев стали Маркос Найт и Джален Рейнольдс, набравшие по 21 очку и 25 баллов эффективности. На счету Найта также пять подборов, пять передач и один перехват при двух потерях. У Рейнольдса — четыре подбора, три передачи, один блок-шот и два перехвата при трёх потерях.

У москвичей отличился Андрей Зубков, на счету которого 14 очков, три передачи и один перехват при четырёх потерях. 13 очков, два подбора и две передачи у Максима Барашкова.

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