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Единая лига: результаты матчей 4 марта

Единая лига: результаты матчей 4 марта
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Сегодня, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча, с результатом которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результат матчей 4 марта:

«Енисей» — «Локомотив-Кубань» — 83:95;
«Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 82:84 ОТ;
ЦСКА — «Уралмаш» — 109:65;
УНИКС — МБА-МАИ — 92:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Сандерс - 21, Загретдинов - 14, Близнюк - 13, Герасимов - 11, Одиноков - 10, Степанович - 6, Долинин - 4, Балашов - 2, Сонько - 2, Шлегель
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Кливленд - 15, Уэйли - 15, Квитковских - 8, Ведищев - 6, Макколл - 6, Шеянов - 6, Узинский - 5, Темиров - 2, Гудумак, Емченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
82 : 84
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Старкс - 23, Мотовилов - 19, Утоми - 14, Походяев - 11, Десятников - 6, Смит - 6, Исаенко - 3, Пестов, Щербак, Сарсенгалиев, Айткали, Абашидзе
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 19, Хоменко - 15, Карпенков - 15, Ребец - 11, Хвостов - 8, Вольхин - 7, Чадов - 6, Антипов - 3, Семенченко, Захаров, Шилохвостов, Зоткин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 65
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Джекири - 18, Жан-Шарль - 15, Астапкович - 14, М'Бай - 13, Антонов - 12, Тримбл - 10, Уэйр - 9, Аврамович - 9, Михайловский - 3, Ухов - 2, Карпенко - 2, Курбанов - 2
Уралмаш: Попов - 13, Писклов - 12, Карданахишвили - 10, Эллис - 8, Акрамов - 8, Мартин - 5, Далтон - 4, Белянков - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Глазунов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 80
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 21, Найт - 21, Акун-Пёрселл - 20, Платунов - 8, Лабери - 5, Лопатин - 5, Беленицкий - 3, Торопов - 3, Комолов - 2, Илюк - 2, Бако - 2, Стуленков
МБА-МАИ: Зубков - 14, Барашков - 13, Минченко - 11, Касаткин - 9, Воронов - 8, Белоусов - 8, Певнев - 6, Трушкин - 4, Сорокин - 4, Личутин - 3, Коновалов, Савченко

Благодаря домашней победе действующие чемпионы Единой лиги укрепили своё лидерство в сезоне-2024/2025. А казанский УНИКС продолжает удерживать третью позицию. Идущий на втором месте БК «Зенит» проведёт свою игру 5 марта, приняв на домашней арене «Самару».

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