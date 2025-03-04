Единая лига: результаты матчей 4 марта

Сегодня, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча, с результатом которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результат матчей 4 марта:

«Енисей» — «Локомотив-Кубань» — 83:95;

«Астана» — «Пари Нижний Новгород» — 82:84 ОТ;

ЦСКА — «Уралмаш» — 109:65;

УНИКС — МБА-МАИ — 92:80.

Благодаря домашней победе действующие чемпионы Единой лиги укрепили своё лидерство в сезоне-2024/2025. А казанский УНИКС продолжает удерживать третью позицию. Идущий на втором месте БК «Зенит» проведёт свою игру 5 марта, приняв на домашней арене «Самару».