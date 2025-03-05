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«Есть моменты, которыми недоволен». Лукич подвёл итоги сбора национальной команды России

«Есть моменты, которыми недоволен». Лукич подвёл итоги сбора национальной команды России
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги учебно-тренировочного сбора, который проходил с 16 по 25 февраля на базе в Новогорске.

«Это был, можно сказать, даже просмотровый сбор. На него мы пригласили много молодых игроков. Тем не менее практически все уже играют на взрослом уровне. Основной целью было посмотреть, как они воспринимают информацию, реагируют на неё, какое у них понимание баскетбола как игры в целом. Мы хотели увидеть не только то, как они обращаются с мячом, но и много других вещей, связанных с нашей игрой: как они читают определённые ситуации, взаимодействуют, баскетбольный IQ и так далее.

В целом я очень доволен. Правда, есть моменты, которыми недоволен. Например, некоторые игроки приехали на сбор, находясь в состоянии худшем, чем летом. Но любая информация для нас очень важна, потому что даже поговорить с ребятами, уточнить, почему так произошло, что нужно, чтобы решить эти проблемы и продолжать развитие, — это всё необходимо. Я доволен сбором!» — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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