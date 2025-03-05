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Зоран Лукич: у некоторых в сборной России был виден регресс

Зоран Лукич: у некоторых в сборной России был виден регресс
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Сербский специалист Зоран Лукич, возглавляющий сборную России по баскетболу, рассказал, что у некоторых игроков на февральском сборе был виден регресс по сравнению с прошлыми вызовами в состав национальной команды.

«Были ребята, которые выделялись. В том смысле, что тренеры увидели их прогресс, поставили для себя некого рода галочки. Но, как я уже говорил, были и те, у кого виден регресс. Не хочу называть имена и фамилии. Им всё было сказано по окончании сбора, я с ними лично обсудил эту тему. Пытались понять, почему так произошло.

На следующем сборе станет понятно, помогло игрокам наше общение, сумели они взбодриться, разобрали проблемные ситуации и нашли решения или нет», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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