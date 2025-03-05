Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Одного таланта недостаточно!» Зоран Лукич — о выборе кандидатов в сборную России

«Одного таланта недостаточно!» Зоран Лукич — о выборе кандидатов в сборную России
Зоран Лукич (справа)
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, как проходит выбор кандидатов в главную команду страны в отсутствие международных турниров.

«Есть специфический момент. Думаю, вы понимаете, что российского спорта сейчас нет на международной арене. В этой ситуации необходимо максимально дать шанс и возможность каким-то игрокам проявить себя. Даже в Единой лиге ВТБ или в Суперлиге нужно стараться получить достаточно игрового времени. Мы же пытаемся следить за их успехами и отслеживать прогресс.

Шанс на попадание в сборную России может появиться неожиданно. На это может повлиять травма одного из игроков, иногда есть определённые ситуации в клубах, возникают различного рода проблемы. Поэтому в любой момент можно получить эту возможность. Мы же за всеми талантами следим.

Талант есть у многих, но его надо привести в порядок, чтобы игрок понимал настоящий и качественный баскетбол. Одного таланта недостаточно! Поэтому мы даём им шанс и следим за их успехами. Я откровенно сказал, что у некоторых есть регресс и надо найти причину и как можно быстрее решить эти проблемы. Сейчас нет официальных соревнований, поэтому сборная России делает ставку на развитие молодёжи и старается пользоваться этой возможностью», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Эксклюзив
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android