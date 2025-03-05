«Одного таланта недостаточно!» Зоран Лукич — о выборе кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, как проходит выбор кандидатов в главную команду страны в отсутствие международных турниров.

«Есть специфический момент. Думаю, вы понимаете, что российского спорта сейчас нет на международной арене. В этой ситуации необходимо максимально дать шанс и возможность каким-то игрокам проявить себя. Даже в Единой лиге ВТБ или в Суперлиге нужно стараться получить достаточно игрового времени. Мы же пытаемся следить за их успехами и отслеживать прогресс.

Шанс на попадание в сборную России может появиться неожиданно. На это может повлиять травма одного из игроков, иногда есть определённые ситуации в клубах, возникают различного рода проблемы. Поэтому в любой момент можно получить эту возможность. Мы же за всеми талантами следим.

Талант есть у многих, но его надо привести в порядок, чтобы игрок понимал настоящий и качественный баскетбол. Одного таланта недостаточно! Поэтому мы даём им шанс и следим за их успехами. Я откровенно сказал, что у некоторых есть регресс и надо найти причину и как можно быстрее решить эти проблемы. Сейчас нет официальных соревнований, поэтому сборная России делает ставку на развитие молодёжи и старается пользоваться этой возможностью», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.