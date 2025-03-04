Андрей Ведищев назвал главную проблему, которая преследует его команду второй матч подряд
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» (95:83) в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 95
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Сандерс - 21, Загретдинов - 14, Близнюк - 13, Герасимов - 11, Одиноков - 10, Степанович - 6, Долинин - 4, Балашов - 2, Сонько - 2, Шлегель
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Елатонцев - 16, Кливленд - 15, Уэйли - 15, Квитковских - 8, Ведищев - 6, Макколл - 6, Шеянов - 6, Узинский - 5, Темиров - 2, Гудумак, Емченко
«Поздравляю наших болельщиков с победой. Это был очень сложный матч. Игру мы начали слабо, но в перерыве серьёзно поговорили с командой и во второй половине уже начали демонстрировать баскетбол, который приносит результат. Второй матч подряд проигрываем щит. Сложно показывать стабильную игру, когда постоянно даёшь сопернику вторые, а порой даже третьи шансы забить. Будем над этим работать», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.
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