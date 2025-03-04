Андрей Ведищев назвал главную проблему, которая преследует его команду второй матч подряд

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» (95:83) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю наших болельщиков с победой. Это был очень сложный матч. Игру мы начали слабо, но в перерыве серьёзно поговорили с командой и во второй половине уже начали демонстрировать баскетбол, который приносит результат. Второй матч подряд проигрываем щит. Сложно показывать стабильную игру, когда постоянно даёшь сопернику вторые, а порой даже третьи шансы забить. Будем над этим работать», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

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