Зоран Лукич — об опытных игроках сборной России: мы ни от кого не отвернулись

Сербский специалист Зоран Лукич, который является главным тренером сборной России по баскетболу, поделился мнением о преемственности в стане главной команды страны.

«Мы не прерывали общение ни с кем из них. Сборная ни от кого не отвернулась. Они просто не получают вызов в формате «пожалуйста, приезжай». Но мы находимся в постоянном контакте. Тренерский штаб на регулярной основе разговаривает с опытными игроками. Наши врачи следят за физическим состоянием всех игроков и всегда готовы прийти на помощь любому российскому игроку.

Есть два игрока, у которых есть проблемы [повреждения]. В Единой лиге сейчас пауза, а они пришли и обратились к нам за помощью. Мы стараемся поддерживать со всеми связь. Это всё коммуникация и создание командной химии. В ноябре вы видели Антона Астапковича и Александра Ганькевича. Если бы в ближайшее время были новые товарищеские матчи, то вызвали бы других опытных игроков. В этом нет никаких проблем. Они не думают, что не нужны. Такого вообще нет!

Мы в этой реке очень хорошо плаваем и стараемся этот момент контролировать. Да, там большая группа кандидатов, но мы находимся с ними в контакте. Рассчитываем на них в будущем, и они чувствуют себя максимально комфортно. Поверьте, нет никаких проблем», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.