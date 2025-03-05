«Россия — мой второй дом!» Лукич — о сложностях совмещения работы на две страны

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, сложно ли ему сейчас совмещать работу в национальной команде нашей страны, находясь большую часть времени в Сербии.

«Россия — мой второй дом! В дело вмешался личный момент. Мы с РФБ договорились, что этот сезон пройдёт так. Из-за семейных обстоятельств я должен был быть в Сербии. Слава богу, этот вопрос я фактически закрыл», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, национальная команда России провела учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске, который проходил с 16 по 25 февраля.

53-летний сербский специалист возглавляет сборную России с 2021 года. В августе 2024-го Лукич продлил контракт с нашей национальной командой до 2028 года.