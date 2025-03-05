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«Первое, что возвращается, — спорт». Зоран Лукич поделился мнением об отстранении России

«Первое, что возвращается, — спорт». Зоран Лукич поделился мнением об отстранении России
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Главный тренер национальной команды России по баскетболу серб Зоран Лукич поделился мнением об отстранении страны от международных соревнований.

«Я очень надеюсь! Просто у меня уже есть такой опыт, наверное, вы знаете, в 1994 и 1995 году Сербию убрали вообще из всех соревнований. Были какие-то санкции, в общем, ситуация похожа на ту, что сейчас происходит с Россией.

Первое, что всегда возвращается, — спорт. Поэтому я честно надеюсь, что мы вернёмся как можно быстрее. Не буду говорить, когда это произойдёт, это было бы некорректно, но давайте посмотрим, как всё это будет решаться на высшем уровне. А потом — любому спортсмену, конечно, нужна мотивация. Надеюсь мы вернёмся на международную арену!» — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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