Зоран Лукич объяснил, почему переезд в США становится опасным для мирового баскетбола

Сербский тренер Зоран Лукич, который возглавляет сборную России по баскетболу, поделился мнением о Егоре Дёмине, Владиславе Голдине и Викторе Лахине, объяснив, почему опасно переезжать в США.

«Я не большой любитель Америки, но полетел туда. Встречался с ребятами, общался, где-то там успел посмотреть тренировочный процесс. Знаете, у них там есть такой момент: сейчас переезд в США становится очень опасным для мирового баскетбола!

Это происходит из-за возможности получения [спонсорского] контракта. Опять Америка может дать то, что никто в мире не может дать игрокам. Может быть, кто-то и мог бы, но, по-моему, это ненормально. Эти спонсорские контракты будут сильно влиять на мировой баскетбол.

Даже не знаю, насколько хорошо для молодого человека 18-19 лет получить такой контракт. Есть порядка 40 игроков, которые получают около $ 2 млн. Это потолок в студенческом баскетболе. Никто в мире не может предложить то, что может какой-нибудь университет в США. Очень специфический момент, но это уже вопросы к ФИБА, которая должна включаться максимально в эту ситуацию и решать такого рода вопросы.

Конечно, слежу за нашими ребятами. Это будущее российского баскетбола, и очень бы хотелось поработать с Дёминым, Голдиным, Лахиным и остальными парнями. Почему нет? Я следил за ними всеми в молодёжных сборных, когда они ещё детишками были. Отлично их знаю, они будут играть на очень хорошем уровне. Не могу сказать пока точно, на каком, потому что желание — одно, возможности — другое. Но мы за всеми следим, да», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.