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Еврокубок: результаты 1/8 финала 4 марта

Еврокубок: результаты 1/8 финала 4 марта
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Сегодня, 4 марта, прошёл запланированный матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Календар
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, 1/8 финала, результаты игр 4 марта:

«Вулвз» — «У-БТ» — 99:100 ОТ.

Еврокубок . 1/8 финала
04 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
99 : 100
ОТ
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

3 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в котором состоялся вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата, в котором встречались «Париж» и турецкий «Фенербахче» (83:87). Турецкие баскетболисты по ходу матча повторили достижение московского ЦСКА, сумев совершить 30 подборов в атаке.

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