Еврокубок: результаты 1/8 финала 4 марта

Сегодня, 4 марта, прошёл запланированный матч серии 1/8 финала баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок, 1/8 финала, результаты игр 4 марта:

«Вулвз» — «У-БТ» — 99:100 ОТ.

Матчи 1/8 финала будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

3 марта в Евролиге прошёл очередной игровой день, в котором состоялся вынесенный матч 17-го тура регулярного чемпионата, в котором встречались «Париж» и турецкий «Фенербахче» (83:87). Турецкие баскетболисты по ходу матча повторили достижение московского ЦСКА, сумев совершить 30 подборов в атаке.