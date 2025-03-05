Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич дал инсайд по поводу возвращения в Единую лигу

Зоран Лукич дал инсайд по поводу возвращения в Единую лигу
Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич, который ранее работал в «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ, рассказал, когда ожидать его возвращения в клубный баскетбол.

«В этом сезоне я не был готов к работе в клубе. Это было бы просто неправильно. Команда бы играла, а я по каким-то причинам отсутствовал. Вряд ли бы мне пошли навстречу. Это было бы непрофессионально с моей стороны. Мои обстоятельства уже почти решены, поэтому в ближайшее время уже можно начинать рассматривать какие-то варианты.

В следующем сезоне ждать меня в Единой лиге? Да, это точно!» — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В 2024 году Лукич покинул «Пари НН». На его место был назначен его бывший помощник Сергей Козин.

Сейчас читают:
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Эксклюзив
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android