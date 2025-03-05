Главный тренер России Зоран Лукич прокомментировал включение в Зал славы Единой лиги

Серб Зоран Лукич, являющийся главным тренером сборной России по баскетболу, поделился мнением о том, что для него значит включение в Зал славы Единой лиги ВТБ.

«Буду максимально честен — даже не думал об этом. Это был очень огромный сюрприз, когда мне позвонили и сказали об этом. Я чувствую уважение к своей работе, к своему делу, что даю что-то российскому баскетболу. Не знаю, как в будущем сложится ещё, но люди действительно уважают меня, и после этого думаешь: «Я выбрал правильный путь».

Четыре года назад у меня с Сергеем Моней была беседа. Он тогда уже заканчивал с профессиональным баскетболом в качестве игрока. Я с ним поговорил о том, что он был бы хорошим менеджером и в целом был бы очень полезен сборной России. Понимаете, четыре года назад я почувствовал, что это будет правильный шаг для него, это бы подошло ему как человеку с его характером.

На самом деле я очень рад. Понимаете, когда вы чувствуете, что находитесь на правильном пути, тогда можно сказать: «Мечта сбылась», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.