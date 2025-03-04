В «Лейкерс» надеются, что Дончич будет придерживаться трудолюбия Леброна — инсайдер

Руководство клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» надеется, что 26-летний звёздный защитник команды Лука Дончич будет придерживаться трудовой этики форварда коллектива Леброна Джеймса, сообщил инсайдер Сэм Амик.

«Есть очень веские основания полагать, что это было важным фактором для «Далласа», и я думаю, что эти две вещи взаимосвязаны. Например, привычки за пределами площадки, беспокойство о физическом состоянии. Конечно, есть сообщения и рассказы о том, что Лука через пять лет физически развалится на части. И это чертовски сложная тема для обсуждений.

Я, конечно, не единственный репортёр, которому это сказали. Угадайте что? Правильно — время покажет. Но давайте вернёмся к этому разговору через пять лет и поговорим о том, что сказали в «Далласе» после обмена, и посмотрим, как Лука будет выглядеть в джерси «Лейкерс».

Безусловно, Дончич не будет старым, но, безусловно, ночная жизнь, выпивка в сочетании с физической нагрузкой… «Лейкерс», безусловно, надеются, что Лука проникнется симпатией к Леброну и возьмёт его привычки и трудолюбие, и станет больше походить на этого Джеймса», — приводит Амика издание Fadeaway World.