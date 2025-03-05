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Зоран Лукич назвал главный плюс Матча звёзд Единой лиги

Зоран Лукич назвал главный плюс Матча звёзд Единой лиги
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Сербский специалист Зоран Лукич, который является тренером сборной России по баскетболу, оценил Матч звёзд Единой лиги ВТБ, рассказав, что ему понравилось в мероприятии.

«Мне всегда нравились Матчи звёзд, но вот этот немного изменил свою картинку, потому что появилось шоу. К тому же появился соревновательный момент. Думаю, это больше нравится болельщикам, чем просто шоу. На последнем мероприятии я был очень рад, что произошло некое возвращение соревновательного духа. Для меня это был главный плюс», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Матч звёзд Единой лиги в этом году прошёл 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Победу в шоу-матче одержали «Хозяева» со счётом 124:107.

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