«С этим есть проблемы». Зоран Лукич поделился ощущениями от сезона Единой лиги

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился ощущениями от нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

«Если два-три года назад к «большой четвёрке» стали подбираться команды и чемпионат выравнивался, то в этом сезоне опять произошло разделение на первые четыре клуба и всех остальных. Вот с этим есть проблемы.

Ситуация с «Самарой» чуть-чуть подпортила впечатление. Команда начала сезон очень качественно — с одним бюджетом, игроками и тренером, а заканчивает совсем по-другому.

Но на этом фоне у российских игроков появился шанс получить игровое время и проявить себя. У каждой команды своя специфика, однако разделение на топ-4 и остальных сейчас заметно», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.