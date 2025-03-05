Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Умана Рейер Венеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я никогда этого не боялся». Зоран Лукич — о доверии к молодым игрокам

«Я никогда этого не боялся». Зоран Лукич — о доверии к молодым игрокам
Зоран Лукич (справа)
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался на тему того, что российские игроки играют менее заметную роль в единой лиге ВТБ, чем иностранцы.

«Тут путь очень простой — дать нашим игрокам ещё больше времени. Другой вопрос тогда возникает: у тренера есть задача выиграть, у тренера есть задача завершить чемпионат в призовой тройке или что-то подобное. Сложно всё это сбалансировать. Могу говорить лишь за себя. Я никогда этого не боялся — дать молодому игроку шанс и довериться ему. Да, иногда может быть больно, но всё равно нужно смотреть на три-четыре шага вперёд.

Например, Александр Щербенёв. Я с ним ещё в ноябре разговаривал про уход в «Зенит». Я всё понимаю — контракт и все остальные вещи, но, к сожалению, мы даже забыли, как Саша выглядит… Да, сыграл больше времени с «Самарой», чуть больше с «Енисеем», однако в самых важных играх его не было на паркете. А ведь два года назад он был игроком, который решил исход встречи в плей-офф с ЦСКА!

Видите, как бывает? У тренеров нет времени испытывать или ждать. Нужен результат, который ожидает руководство. Иностранцы приходят и забирают игровое время… Мне жаль, но, с другой стороны, мы в сборной пытаемся дать возможность молодым игрокам проявить себя», — сказал Зоран Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Эксклюзив
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android