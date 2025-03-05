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«Возможно, он больше не выйдет за «Даллас» в этом сезоне». Чарания — об Энтони Дэвисе

«Возможно, он больше не выйдет за «Даллас» в этом сезоне». Чарания — об Энтони Дэвисе
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31-летний звёздный форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Даллас Маверикс», Энтони Дэвис может больше не выйти на паркет в сезоне-2024/2025 из-за большого количества выбывших звёзд из состава техасской команды, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Я думаю, что Энтони Дэвис и его представители соберутся вместе. Их ожидают впереди очень сложные переговоры. Не исключено, что его единственная игра [за «Даллас»] стала последней в этом сезоне», — приводит слова Чарании издание Clutch Points.

Напомним, Дэвис дебютировал за «Даллас» в игре с «Хьюстон Рокетс», которая завершилась победой «Маверикс» со счётом 116:105. Дэвис провёл на площадке почти 31 минуту, но затем на ровном месте упал и растянул мышцу, покинув площадку.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Даллас» Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за тяжёлой травмы.

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